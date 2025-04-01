Появилось фото загадочно погибшего топ-менеджера Bloomberg и его жены

В Сети распространяются фото, на котором запечатлены Ричард Самарел, бывший менеджер агентства Bloomberg, и его супруга Лина.

Семейную пару и их девятилетнюю дочь Саманту, нашли мёртвыми в их доме в Грире, штат Южная Каролина. Полицейские обнаружили тела утром 29 марта, после того как соседи забили тревогу. По предварительным данным, смерть наступила в промежутке между 10:20 и 11:29 утра.

Правоохранительные органы пока не уточнили обстоятельства гибели Самарелов — была ли это преступная деятельность или несчастный случай. Однако они уверяют, что «угрозы для общественности нет». В момент трагедии двое других детей пары — сын и дочь — находились в школе. Ричарду было 54 года, а Лине — 45.