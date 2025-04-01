Руководителя Bloomberg нашли мёртвым вместе с женой и дочкой в огромном особняке

Бездыханное тело одного из руководителей Bloomberg Ричарда Самарелы обнаружено в его доме в штате Южная Каролина. Там же полиция нашла тела жены и девятилетней дочери мужчины, сообщает New York Post, ссылаясь на заявление полиции.

По информации издания, тревогу забил сосед, обеспокоенный внезапным исчезновением семьи. Прибывшие по вызову полицейские нашли в огромном особняке в городе Грир три тела. Ещё двое детей в момент трагедии находились в школе.