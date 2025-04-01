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1 апреля, 03:03
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Руководителя Bloomberg нашли мёртвым вместе с женой и дочкой в огромном особняке

Бездыханное тело одного из руководителей Bloomberg Ричарда Самарелы обнаружено в его доме в штате Южная Каролина. Там же полиция нашла тела жены и девятилетней дочери мужчины, сообщает New York Post, ссылаясь на заявление полиции.

По информации издания, тревогу забил сосед, обеспокоенный внезапным исчезновением семьи. Прибывшие по вызову полицейские нашли в огромном особняке в городе Грир три тела. Ещё двое детей в момент трагедии находились в школе.

Полиции неизвестно, является ли произошедшее преступлением или трагической случайностью. Представители офиса местного шерифа лишь подчеркнули, что жителям города ничего не угрожает.

Мёртвого водителя нашли в фуре на трассе в Приамурье
Мёртвого водителя нашли в фуре на трассе в Приамурье

А в Литве накануне были найдены мёртвыми трое американских военных, пропавших во время учений. Напомним, что экипаж эвакуационной машины M88 Hercules бесследно исчез ещё 25 марта. Оказалось, что техника утонула в болоте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artiom Photo

Антон Голыбин
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