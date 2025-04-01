Космонавт Вагнер пошутил над адептами теории плоской Земли

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на данный момент на МКС, решил пошутить над сторонниками теории плоской Земли в честь всемирного Дня смеха. Он опубликовал фотографию статуэтки «Земля на трех китах» на фоне реальной Земли. Он также отметил, что люди, не верящие в шарообразность планеты, до сих пор встречаются.

Статуэтка плоской Земли на МКС. Фото © Telegram / Космонавт Иван Вагнер

«1 апреля — День смеха. Пожалуй, лучший повод посмеяться над адептами теории плоской Земли! Представляю вашему вниманию статуэтку, олицетворяющую представления об устройстве мироздания, бытовавшие в Древней Руси. В те времена считалось, что Земля — это плоский толстый блин, который лежит на спинах трёх китов, плавающих на поверхности безбрежного океана», — заявил космонавт и спецкорреспондент ТАСС.

Астронавт также напомнил, что самую раннюю теорию шарообразной Земли выдвинули ещё в Древней Греции. Однако что его удивляет, спустя 2500 лет, а также 68 лет со дня запуска первого человека в космос, ещё находятся те, кто отрицают данный факт.