Бывшие уголовники орудуют в рядах ВСУ в курском приграничье
ТАСС: В Курской области действуют группы ВСУ, состоящие из бывших заключённых
Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /
В одном из населённых пунктов Курской области действуют группировки бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые состоят из бывших заключённых. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В районе Гуево «Бесстрашные» [бойцы группировки «Север»] сосредоточили основные усилия на уничтожении живой силы противника в окрестных лесных массивах, где действуют преимущественно группы из бывших заключённых», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ отправляли роты заключённых в Курскую область. Уголовникам выдали бумажку для подписи, и после этого началось дальнейшее перемещение. По словам военнопленного из украинских войск, командовали данными группами также экс-заключённые.