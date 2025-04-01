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Регион
1 апреля, 08:43

Бывшие уголовники орудуют в рядах ВСУ в курском приграничье

ТАСС: В Курской области действуют группы ВСУ, состоящие из бывших заключённых

Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В одном из населённых пунктов Курской области действуют группировки бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые состоят из бывших заключённых. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Гуево «Бесстрашные» [бойцы группировки «Север»] сосредоточили основные усилия на уничтожении живой силы противника в окрестных лесных массивах, где действуют преимущественно группы из бывших заключённых», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

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А ранее Life.ru писал, что ВСУ отправляли роты заключённых в Курскую область. Уголовникам выдали бумажку для подписи, и после этого началось дальнейшее перемещение. По словам военнопленного из украинских войск, командовали данными группами также экс-заключённые.

Дарья Нарыкова
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