Бывшие уголовники орудуют в рядах ВСУ в курском приграничье

В одном из населённых пунктов Курской области действуют группировки бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые состоят из бывших заключённых. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Гуево «Бесстрашные» [бойцы группировки «Север»] сосредоточили основные усилия на уничтожении живой силы противника в окрестных лесных массивах, где действуют преимущественно группы из бывших заключённых», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.