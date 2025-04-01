Элитный иранский отряд захватил два танкера с нелегальным топливом

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал в Персидском заливе две иностранных танкера, которые, предварительно, перевозили свыше трёх миллионов литров контрабандного дизельного топлива. Об этом пишет Reuters.

Гражданство членов экипажа, коих на двух танкерах насчитали 25 человек, не уточняется. Также неизвестно, задержаны ли они. При этом танкеры арестованы, их переправляют в порт Бушир на юге страны.

Иран находится среди лидеров по дешевизне топлива за счёт существенных субсидий и низкого курса риала. Тегеран активно борется с масштабной контрабандой топлива в страны Персидского залива.