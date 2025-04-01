Ни Мальдив, ни денег: Крупнейшая турфирма испортила отпуск россиянам, ущерб превысил 10 млн рублей

Десятки россиян не смогли поехать в отпуск, несмотря на оплаченные туры через крупное тургагентство. Организацию проверяют на предмет мошенничества, общая сумма ущерба — более десяти миллионов рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Клиентка пожаловалась, что ей не вернули деньги за аннулированный тур. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, оставшиеся без отпуска клиенты пожаловались на турагента — ООО «Канди Групп». Компания продавала путёвки в офисе с вывеской Coral Travel в торговом центре «Ашан Марфино» в Подмосковье. Директор агентства Юлия Щербакова перестала отвечать на звонки клиентов после того, как они оплатили туры. Например, в 2024 году обманутые россияне внесли полную сумму за путёвки на Мальдивы и в ОАЭ, однако поездки отменили в последний момент. Часть клиентов по приезде в другую страну выяснили, что у них по каким-то причинам не забронирован отель. Стоимость туров составляла как минимум 500 тысяч рублей.

Одна из потерпевших рассказала, что приобрела тур на Мальдивы за 602 тысячи рублей ещё в октябре 2024-го. Однако поездку отменили за пару дней до вылета, сославшись на «внутренние причины». Клиентка попросила вернуть полную сумму. Однако Щербакова ежедневно «кормила завтраками», а потом и вовсе прислала липовые платёжки якобы на возврат средств. Но средств обратно пострадавшая так и не получила.

Закрытый офис Coral Travel. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА

Обманутые туристы обратились в полицию. По предварительной информации, число недовольных достигло 50 человек, а общая сумма ущерба — более десяти миллионов рублей. В настоящее время туроператора и турагента проверяют на предмет мошенничества.