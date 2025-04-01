Путин поздравил Первый канал с 30-летием

Глава государства Владимир Путин поздравил коллектив Первого канала с 30-летием, отметив патриотизм и преданность военкоров, работающих на специальной военной операции. Он выразил удовлетворение тем, что канал активно внедряет современные технологии и придерживается принципов журналистской этики.

Юбилейный момент он назвал значимым как для коллектива, так и для всей отечественной тележурналистики, добавив, что Первый канал является одним из лидеров российской медиапейзажа. Президент отметил, что команда канала объединяет опытных профессионалов и амбициозную молодёжь, готовую к новым творческим свершениям.

Путин также отметил, что благодаря инновационному подходу и энергии коллектива, канал предлагает разнообразные программы, находящие отклик у зрителей.

«Сегодня ваша телекомпания – один из признанных лидеров отечественного телеэфира. Отрадно, что вы стремитесь идти в ногу со временем, широко внедряете передовые технологии, сохраняете приверженность принципам журналистской этики. И конечно, мы искренне гордимся беспримерным мужеством и силой духа военкоров Первого канала, которые они проявляют при освещении важнейших событий специальной военной операции. Их патриотизм и преданность профессиональному, гражданскому, нравственному долгу всегда будут примером для молодых журналистов», — подчеркнул российский лидер.

Первый канал начал свое вещание в 1951 году и с 2003 года работает круглосуточно, охватывая почти 99% населения России. С 2018 года он осуществляет 11-зонное вещание по всем часовым поясам страны.