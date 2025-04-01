В ДНР сообщили об увеличении числа раненных при ударе ВСУ по центру Горловки

Утром в результате обстрела центра Горловки (ДНР), осуществлённого украинскими военными, пострадали 16 мирных жителей, сообщил глава города Иван Приходько. В частности, под обстрел попал пассажирский автобус. Первоначально сообщалось о 12 раненых, но позже Приходько уточнил информацию, добавив ещё трёх пострадавших.

«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16», — написал он в телеграм-канале.

По словам Нелли Якуненко, главного врача городской больницы № 2, пять госпитализированных пациентов находятся в критическом состоянии.