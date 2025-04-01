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1 апреля, 09:03

В ДНР сообщили об увеличении числа раненных при ударе ВСУ по центру Горловки

Приходько: Число раненых при ударе по центру Горловки выросло до 16

Утром в результате обстрела центра Горловки (ДНР), осуществлённого украинскими военными, пострадали 16 мирных жителей, сообщил глава города Иван Приходько. В частности, под обстрел попал пассажирский автобус. Первоначально сообщалось о 12 раненых, но позже Приходько уточнил информацию, добавив ещё трёх пострадавших.

«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16», — написал он в телеграм-канале.

По словам Нелли Якуненко, главного врача городской больницы № 2, пять госпитализированных пациентов находятся в критическом состоянии.

Напомним, утром 1 апреля сообщалось, что ВСУ нанесли удар по автобусу с людьми в Горловке. Инцидент произошёл на площади Победы.

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Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Наталья Демьянова
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