В ДНР сообщили об увеличении числа раненных при ударе ВСУ по центру Горловки
Приходько: Число раненых при ударе по центру Горловки выросло до 16
Утром в результате обстрела центра Горловки (ДНР), осуществлённого украинскими военными, пострадали 16 мирных жителей, сообщил глава города Иван Приходько. В частности, под обстрел попал пассажирский автобус. Первоначально сообщалось о 12 раненых, но позже Приходько уточнил информацию, добавив ещё трёх пострадавших.
«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16», — написал он в телеграм-канале.
По словам Нелли Якуненко, главного врача городской больницы № 2, пять госпитализированных пациентов находятся в критическом состоянии.
Напомним, утром 1 апреля сообщалось, что ВСУ нанесли удар по автобусу с людьми в Горловке. Инцидент произошёл на площади Победы.
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