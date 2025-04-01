Российские Вооружённые силы нанесли удар по украинским подразделениям в Черниговской области, которые готовились к вторжению в Брянскую область. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он отметил, что в селе Янжуловка, расположенном на границе с Россией, было атаковано украинское подразделение, которое «незаметно» располагалось на восточной окраине села в фермерских ангарах. Эти силы планировали попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в сторону села Лужки в Брянской области.

Лебедев также добавил, что в лесах рядом с российской границей было замечено движение украинских военных групп, по которым и был открыт огонь.