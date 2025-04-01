ВСУ пытались вторгнуться в Брянскую область: Что известно
Подпольщик Лебедев: ВС РФ сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область
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Российские Вооружённые силы нанесли удар по украинским подразделениям в Черниговской области, которые готовились к вторжению в Брянскую область. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Он отметил, что в селе Янжуловка, расположенном на границе с Россией, было атаковано украинское подразделение, которое «незаметно» располагалось на восточной окраине села в фермерских ангарах. Эти силы планировали попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в сторону села Лужки в Брянской области.
Лебедев также добавил, что в лесах рядом с российской границей было замечено движение украинских военных групп, по которым и был открыт огонь.
Отметим, что за последние трое суток активность противника на Брянском направлении увеличилась. Так, 30 марта Киев осуществил два удара по энергетическим объектам в регионе, что привело к отключению электроэнергии в Севском и Суземском районах. А накануне силы ПВО за час уничтожили шесть украинских дронов над Брянской областью.