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Регион
1 апреля, 08:43

ВСУ пытались вторгнуться в Брянскую область: Что известно

Подпольщик Лебедев: ВС РФ сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Брянскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymy

Российские Вооружённые силы нанесли удар по украинским подразделениям в Черниговской области, которые готовились к вторжению в Брянскую область. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он отметил, что в селе Янжуловка, расположенном на границе с Россией, было атаковано украинское подразделение, которое «незаметно» располагалось на восточной окраине села в фермерских ангарах. Эти силы планировали попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в сторону села Лужки в Брянской области.

Лебедев также добавил, что в лесах рядом с российской границей было замечено движение украинских военных групп, по которым и был открыт огонь.

Молочная ферма и электроподстанция повреждены под Брянском при налёте 20 дронов ВСУ
Молочная ферма и электроподстанция повреждены под Брянском при налёте 20 дронов ВСУ

Отметим, что за последние трое суток активность противника на Брянском направлении увеличилась. Так, 30 марта Киев осуществил два удара по энергетическим объектам в регионе, что привело к отключению электроэнергии в Севском и Суземском районах. А накануне силы ПВО за час уничтожили шесть украинских дронов над Брянской областью.

Марина Фещенко
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