49-летний японец Даисаку Канэко из Осаки решил добровольно присоединиться к российским войскам в зоне СВО. Он рассказал, что всегда хотел совершить что-то важное, и его решение было принято после просмотра новостей о событиях в Донбассе, которые произвели на него сильное впечатление.

«Однажды, находясь в Таиланде, я увидел репортаж о том, что происходит на Донбассе на самом деле, и мне захотелось помочь России. Я люблю вашу страну. И так как у меня нет семьи и детей, я поехал в Россию и полюбил россиян ещё больше», — рассказал боец изданию kp.ru.

Приехав в Россию, Даисаку стал гражданином, получив паспорт и военный билет. Он добровольно отправился на передовую, присоединившись к бригаде «Пятнашка», участвовавшей в боях под Авдеевкой и в ЛНР. Сейчас его подразделение дислоцируется в Курской области. В качестве позывного Даисаку выбрал Даню, отсылая к персонажу Даниле Багрову из фильма «Брат». Эта кинолента, как выяснилось, имеет для него особое значение, олицетворяя борьбу за правду и справедливость.

Даисаку давно мечтал о зимней рыбалке. Его мечта сбылась в Пермском крае, где он поймал четыре небольших леща. После завершения СВО японец не планирует возвращаться на родину. Он намерен остаться в России, найти спутницу жизни и создать семью.

