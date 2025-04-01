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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 апреля, 09:14
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Стало известно о подготовке ВСУ нападения на Белгородскую область

ВСУ готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области

ВСУ готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

ВСУ готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto

ВСУ готовят атаку на село Колотиловка в Белгородской области, планируя зайти через местный АПП, ранее использовавшийся для обмена пленными. Их цель — отрезать российские логистические маршруты, захватив высоты, через которые осуществляется доставка боеприпасов и эвакуация мирных жителей, пишет Mash.

Тем не менее пограничники из подразделения «Сигма» продолжают успешно противодействовать противнику, уничтожая до роты боевиков с помощью БПЛА. Ранее украинские силы пытались атаковать Демидовку из села Великий Прикол, но после неудачи отступили в Марьино.

Стоит отметить, что в августе 2024 года ВСУ уже предпринимали попытку захвата Колотиловки через тот же АПП.

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Ранее российские Вооружённые силы нанесли удар по украинским подразделениям в Черниговской области, которые готовились к вторжению в Брянскую область. В селе Янжуловка, расположенном на границе с Россией, было атаковано украинское подразделение, которое «незаметно» располагалось на восточной окраине села в фермерских ангарах.

Оксана Попова
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