Стало известно о подготовке ВСУ нападения на Белгородскую область
ВСУ готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области
ВСУ готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alonafoto
ВСУ готовят атаку на село Колотиловка в Белгородской области, планируя зайти через местный АПП, ранее использовавшийся для обмена пленными. Их цель — отрезать российские логистические маршруты, захватив высоты, через которые осуществляется доставка боеприпасов и эвакуация мирных жителей, пишет Mash.
Тем не менее пограничники из подразделения «Сигма» продолжают успешно противодействовать противнику, уничтожая до роты боевиков с помощью БПЛА. Ранее украинские силы пытались атаковать Демидовку из села Великий Прикол, но после неудачи отступили в Марьино.
Стоит отметить, что в августе 2024 года ВСУ уже предпринимали попытку захвата Колотиловки через тот же АПП.
Ранее российские Вооружённые силы нанесли удар по украинским подразделениям в Черниговской области, которые готовились к вторжению в Брянскую область. В селе Янжуловка, расположенном на границе с Россией, было атаковано украинское подразделение, которое «незаметно» располагалось на восточной окраине села в фермерских ангарах.