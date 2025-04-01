ВСУ готовят атаку на село Колотиловка в Белгородской области, планируя зайти через местный АПП, ранее использовавшийся для обмена пленными. Их цель — отрезать российские логистические маршруты, захватив высоты, через которые осуществляется доставка боеприпасов и эвакуация мирных жителей, пишет Mash.

Тем не менее пограничники из подразделения «Сигма» продолжают успешно противодействовать противнику, уничтожая до роты боевиков с помощью БПЛА. Ранее украинские силы пытались атаковать Демидовку из села Великий Прикол, но после неудачи отступили в Марьино.

Стоит отметить, что в августе 2024 года ВСУ уже предпринимали попытку захвата Колотиловки через тот же АПП.