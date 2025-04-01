Водитель фуры пытался провезти 3 кг самой опасной ртути из Китая в Россию

В Амурской области таможенники обнаружили 3 килограмма ртути у водителя фуры из Китая. Опасное вещество инспекторы нашли при досмотре большегруза в пункте пропуска Кани-Курган. Иностранец спрятал под магнитофоном шесть бутылок жидкого металла по 0,5 кг каждая. Об этом Life.ru сообщили в ФТС.

Таможенники обнаружили 3 килограмма ртути у водителя фуры из Китая. Фото © Предоставлено Life.ru

В ходе исследования выяснилось, что данная ртуть относится к первому классу опасности. Она включена в список ядовитых веществ, за незаконное перемещение через границу которых предусмотрена уголовная ответственность.

Таможенники обнаружили 3 килограмма ртути у водителя фуры из Китая. Фото © Предоставлено Life.ru

Задержанный знал о запрете, но всё равно решил нарушить закон. По словам водителя, ртуть он вёз из Хэйхэ (КНР) для передачи неизвестным третьим лицам. Было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда ядовитых веществ». Иностранцу грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей. Мужчина был заключён под стражу, поводится расследование.