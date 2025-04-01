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1 апреля, 10:08

«Очень сложно»: В Кремле высказались о состоянии российско-американских переговоров

Песков заявил о трудных переговорах между РФ и США по урегулированию на Украине

Несмотря на сохраняющиеся переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине, достижение согласия затруднено из-за сложности обсуждаемых вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предупреждения американской стороны о возможных санкциях против российской нефтяной отрасли, если прогресс в мирном процессе не будет достаточным.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная — субстанции, которые мы обсуждаем, связанные с украинским урегулированием, они требуют многих дополнительных усилий», — подчеркнул представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может повторно обложить пошлинами экспортную нефть из РФ, если Вашингтон и Москва не смогут договориться о прекращении конфликта на Украине. Хозяин Овального кабинета отметил, что покупатели российского топлива также столкнутся с неприятными для себя последствиями при таком исходе.

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Наталья Демьянова
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