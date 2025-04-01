«Очень сложно»: В Кремле высказались о состоянии российско-американских переговоров

Несмотря на сохраняющиеся переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине, достижение согласия затруднено из-за сложности обсуждаемых вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предупреждения американской стороны о возможных санкциях против российской нефтяной отрасли, если прогресс в мирном процессе не будет достаточным.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная — субстанции, которые мы обсуждаем, связанные с украинским урегулированием, они требуют многих дополнительных усилий», — подчеркнул представитель Кремля в разговоре с журналистами.