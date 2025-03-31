СМИ узнали о росте влияния антироссийских советников Трампа из-за Украины

Советники президента США Дональда Трампа, которые критически настроены по отношению к России, начали усиливать своё влияние. Всему виной переговоры по урегулированию украинского конфликта, которые не достигают ощутимых результатов, пишет газета The Wall Street Journal.

Глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард отметил, что антироссийские настроения в Белом доме становятся все более весомыми. В качестве примера эксперт привёл последнее высказывание республиканца в соцсети Truth Social, где тот упомянул якобы российскую агрессию, обосновывая притязания на Гренландию.

Кроме того, эксперты считают, что данное заявление является необычным выпадом в адрес Кремля. По словам Ховарда, подобные высказывания американского лидера отражают растущий настрой против России среди его советников.