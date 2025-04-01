В Кремле пообещали сообщить, если встреча Путина и Додика состоится

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что СМИ будут уведомлены о встрече президента России Владимира Путина с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком, если она состоится.

В беседе с журналистами Песков отметил, что информация будет предоставлена по мере необходимости.