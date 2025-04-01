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Регион
1 апреля, 10:14

В Кремле пообещали сообщить, если встреча Путина и Додика состоится

Владимир Путин и Милорад Додик. Обложка © kremlin

Владимир Путин и Милорад Додик. Обложка © kremlin

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что СМИ будут уведомлены о встрече президента России Владимира Путина с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком, если она состоится.

В беседе с журналистами Песков отметил, что информация будет предоставлена по мере необходимости.

Напомним, глава Республики Сербской Милорад Додик прибыл в российскую столицу. Политик начал визит с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, подчеркнув, что таким образом отдаёт дань памяти десяткам миллионов советских граждан, погибших в Великой Отечественной войне.

Песков: В Кремле считают преследование Милорада Додика политическим
Песков: В Кремле считают преследование Милорада Додика политическим
Оксана Попова
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