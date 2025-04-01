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1 апреля, 10:51

Польша объявит в розыск медэкспертов по катастрофе Ту-154 с Качиньским на борту

Рухнувший под Смоленском самолёт Ту-154. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов

Рухнувший под Смоленском самолёт Ту-154. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов

Прокуратура Польши намерена объявить в розыск 43 судмедэксперта РФ. Они участвовали во вскрытии останков жертв, погибших 10 апреля 2010 года под Смоленском в результате крушения польского президентского самолёта ТУ-154. Об этом сообщил председатель следственной группы №1 Кшиштоф Шварц.

«Я думаю, что мы будем ходатайствовать перед судом об аресте (судмедэкспертов России. — Прим. Life.ru), который необходим для того, чтобы выдать постановление о розыске и начать международный розыск», приводит заявление Шварца агентство PAP.

По словам полькой стороны, были выявлены серьёзные нарушения в более чем 60 протоколах вскрытий. В связи с этим Варшава планирует выдвинуть обвинения и получить объяснения от российских экспертов.

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Польская группа занимается расследованием катастрофы с 2016 года и намерена завершить следствие до конца 2025 года. Ранее в Польше получили 700-страничный доклад о катастрофе Ту-154 с Качиньским на борту. Официальный представитель Генпрокуратуры страны Пшемыслав Новак заявил, что экспертизы не выявили признаков взрыва. Напомним, что на борту самолёта находились 96 человек во главе с президентом Польши Лехом Качиньским. Во время посадки лайнер из-за густого тумана задел дерево и рухнул на землю всего в 200-300 метрах от взлётно-посадочной полосы. В результате катастрофы никто не выжил.

Алена Пенчугина
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