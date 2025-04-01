Дата окончания Ленинградской битвы по указу Путина стала Днём воинской славы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 9 августа, день окончания Ленинградской битвы, в качестве Дня воинской славы. Этот закон опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Глава государства представил законопроект в Госдуму в марте. В сопроводительных материалах отмечается, что данное решение подчеркивает военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого длительного сражения Великой Отечественной войны и увековечивает подвиг защитников Ленинграда. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Ленинградская битва продолжалась 1 127 дней (с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года). В ней участвовали шесть фронтов, Балтийский флот, три флотилии, авиация дальнего действия и войска противовоздушной обороны. Победа была достигнута благодаря совместным усилиям всех видов вооруженных сил и активному участию партизан. В ходе сражения было разгромлено более 50 дивизий противника и уничтожена группа армий «Север».