В Кремле ответили на угрозы Трампа о вторичных пошлинах против РФ
Россия продолжает контактировать с США. Переговоры по урегулированию украинского конфликта требуют больше времени и усилий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы хозяина Белого дома Дональда Трампа ввести против Москвы вторичные пошлины.
«Мы продолжаем общаться с американской стороной. Ситуация с урегулированием конфликта на Украине требует дополнительных усилий. Мы продолжаем поддерживать контакт с американской стороной», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, что ранее американский лидер пригрозил России колоссальными пошлинами на нефть, если Вашингтон и Москва не смогут договориться о прекращении украинского кризиса. По словам Дональда Трампа, размер пошлин может составить от 25% до 50%.
Life.ru