В Кремле ответили на угрозы Трампа о вторичных пошлинах против РФ

Россия продолжает контактировать с США. Переговоры по урегулированию украинского конфликта требуют больше времени и усилий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы хозяина Белого дома Дональда Трампа ввести против Москвы вторичные пошлины.

«Мы продолжаем общаться с американской стороной. Ситуация с урегулированием конфликта на Украине требует дополнительных усилий. Мы продолжаем поддерживать контакт с американской стороной», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.