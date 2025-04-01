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Регион
1 апреля, 11:02
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В Кремле ответили на угрозы Трампа о вторичных пошлинах против РФ

Россия продолжает контактировать с США. Переговоры по урегулированию украинского конфликта требуют больше времени и усилий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы хозяина Белого дома Дональда Трампа ввести против Москвы вторичные пошлины.

«Мы продолжаем общаться с американской стороной. Ситуация с урегулированием конфликта на Украине требует дополнительных усилий. Мы продолжаем поддерживать контакт с американской стороной», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Напомним, что ранее американский лидер пригрозил России колоссальными пошлинами на нефть, если Вашингтон и Москва не смогут договориться о прекращении украинского кризиса. По словам Дональда Трампа, размер пошлин может составить от 25% до 50%.

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Life.ru

Александр Юнашев
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