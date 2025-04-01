Путин подписал закон о защите россиян от телефонного мошенничества
Россияне будут защищены от кибермошенничества. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от телефонного и Интернет-мошенничества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вводит создание государственной информационной системы (ГИС) для борьбы с правонарушениями в сфере Интернет-технологий. Граждане получат новые инструменты защиты: возможность отказаться от рекламных звонков и сообщений, а также запретить оформление сим-карт без личного присутствия.
Вместе с этим закон накладывает новые обязательства на банки и мобильных операторов. Финансовые учреждения обязаны применять антифрод-мероприятия не только для онлайн-платежей, но и в банкоматах. Запрещено использовать иностранные мессенджеры для связи с гражданами, что касается также операторов связи и маркетплейсов.
Также сегодня Путин подписал закон, который устанавливает 9 августа, день окончания Ленинградской битвы, в качестве Дня воинской славы. Ленинградская битва продолжалась 1 127 дней (с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года). В ней участвовали шесть фронтов, Балтийский флот, три флотилии, авиация дальнего действия и войска противовоздушной обороны.