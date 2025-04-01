В Москве заработала выставка о научных достижениях в Великой Отечественной войне

В Москве, в здании Российского исторического общества (РИО), открылась выставка, рассказывающая о роли советских учёных в достижении победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Экспозицию открыл председатель РИО, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«На выставке, словно перекликаясь друг с другом, представлены и образцы военной техники времён Великой Отечественной войны, и современные разработки, которые применяются сегодня в зоне специальной военной операции», — подчеркнул директор СВР.

Нарышкин добавил, что в годы ВОВ практически вся страна работала на нужды фронта. По его словам, на сотнях предприятий ОПК трудились инженеры и конструкторы. Они твёрдо знали, что каждый произведённый снаряд, мина, танк или боевой самолёт приближают долгожданную победу. Директор СВР отметил, что именно такими мотивами сегодня и руководствуются сотни коллективов ОПК России.

«Времена меняются, но талант, смекалка и стремление внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечение её безопасности, остаются такими же», — объяснил председатель РИО.