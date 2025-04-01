Музей бомжей в центре Санкт-Петербурга принял первых посетителей

Во вторник, 1 апреля, в центре Санкт-Петербурга открылся Музей бомжей на Гороховой улице. Пока посетители могут насладиться лишь экскурсией, которая длится около часа, однако позже появится возможность индивидуального посещения. Об этом сообщают РИА «Новости».

Экскурсовод рассказала первым посетителям о зарождении бродяжничества в России и его дальнейшей эволюции. В числе экспонатов музей представил фигуры странников XIV века и современных бездомных на трубах теплотрассы и в советском отделении милиции.

Инициатор проекта Антон Бородин отметил, что открытие музея преследует историко-познавательные цели, проведение сомнительных перформансов не планируется. Сами лица без определённого места жительства вряд ли смогут увидеть экспонаты, так как вход платный.