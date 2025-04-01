Обитель без секретов: Как живут в монастыре в белгородском приграничье

Mash выпустил видеосюжет, рассказывающий о жизни в монастыре, расположенном в Белгородской области, вблизи границы. Съёмочная группа провела в обители неделю, чтобы запечатлеть повседневную жизнь монахов и стать свидетелями редкого церковного таинства — пострига.

В центре сюжета — послушница Анна, посвятившая монастырю более десяти лет своей жизни, трудясь и проживая там на безвозмездной основе. Она долгие годы ждала благословения на постриг, стремясь доказать своей преданностью и усердием, что заслуживает стать монахиней. Анна стремилась пройти через церковный обряд, принять новое имя и навсегда оставить мирскую жизнь.

«Десять лет почти. Я два года пробыла в монастыре трудницей, и более семи лет — послушницей», — рассказала она, объясняя действующую иерархию монастыря.

Съёмочная группа не только познакомилась с повседневной жизнью монастыря и узнала о строгих ограничениях, которым следуют его обитатели (включая запрет на общение с близкими по телефону, чтение светской литературы и новостей), но и выяснила, с какими сложностями и угрозами сталкивается монастырь, расположенный в непосредственной близости от границы с Украиной. Репортаж можно смотреть на YouTube, в VK и «Одноклассниках».