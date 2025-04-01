Учёные рассказали, каким жестом кошка флиртует с человеком
Scientific Reports: Медленное моргание у кошек является доверительной улыбкой
Медленное моргание у кошек является доверительной улыбкой. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
В 2020 году учёные провели эксперимент и выяснили, какой жест выдаёт флирт кошки по отношению к человеку. Участие в исследовании приняла 21 кошка из 14 разных домов. Выяснилось, что медленное моргание у пушистых является доверительной улыбки. Результаты опубликовал журнал Scientific Reports.
Исследователи также рассказали, как расположить к себе уличного или домашнего кота. По их словам, необходимо медленно моргать, прищурив глаза. Этот жест для четвероногих выражает доверие. Таким образом можно получить разрешение погладить даже от самого капризного или запуганного пушистика.
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