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Регион
1 апреля, 12:05

Выстрелил в себя: Челябинский депутат Избрехт погиб в результате несчастного случая

Депутат челябинского ЗСО Павел Избрехт трагически погиб в стрелковом клубе

Депутат Челябинского заксобрания Павел Избрехт. Обложка © VK / Павел Избрехт

Депутат Челябинского заксобрания Павел Избрехт. Обложка © VK / Павел Избрехт

Депутат Челябинского заксобрания Павел Избрехт трагически ушел из жизни в результате несчастного случая в стрелковом клубе. Во время перезарядки своего ружья он случайно выстрелил в себя, пишет Ura.ru. В эти минуты сотрудники следственных органов направляются на место его гибели.

46-летний Избрехт находился в клубе «Царская охота» в селе Долгодеревенское, когда произошла эта ужасная ошибка. Он неосторожно нацелил ружье Blaser на себя, и полученное ранение оказалось фатальным.

С 2014 года Избрехт возглавлял Челябинский цинковый завод и с осени 2021 года активно участвовал в работе комитета по промышленной политике регионального заксобрания. Совсем недавно он был назначен председателем общественного совета при Министерстве промышленности Челябинской области.

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Оксана Попова
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