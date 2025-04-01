Глава МИД Украины Сибига оговорился, перепутав свою страну с США
Обложка © EPA/ DIVYAKANT SOLANKI
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига допустил ошибку, перепутав свою страну с США, когда озвучил намерение подписать взаимовыгодное соглашение по ископаемым.
«Украинская сторона планирует заключить документ, который будет соответствовать интересам как Соединенных Штатов, так и Америки,» – отметил Сибига.
А ранее Пентагон пообещал «защищать суверенитет» России, спутав её с Украиной. Обидную ошибку допустил во время брифинга представитель военного ведомстве Патрик Райдер. А до этого Энтони Блинкен забыл, кто такой Зеленский, и «понизил» его в должности.