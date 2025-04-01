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1 апреля, 12:06

Глава МИД Украины Сибига оговорился, перепутав свою страну с США

Обложка © EPA/ DIVYAKANT SOLANKI

Обложка © EPA/ DIVYAKANT SOLANKI

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига допустил ошибку, перепутав свою страну с США, когда озвучил намерение подписать взаимовыгодное соглашение по ископаемым.

«Украинская сторона планирует заключить документ, который будет соответствовать интересам как Соединенных Штатов, так и Америки,» – отметил Сибига.

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А ранее Пентагон пообещал «защищать суверенитет» России, спутав её с Украиной. Обидную ошибку допустил во время брифинга представитель военного ведомстве Патрик Райдер. А до этого Энтони Блинкен забыл, кто такой Зеленский, и «понизил» его в должности.

Марина Фещенко
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