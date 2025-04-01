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1 апреля, 15:25

Меньшова усомнилась в возвращении уехавших россиян

Юлия Меньшова. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Юлия Меньшова. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Российская актриса Юлия Меньшова считает, что покинувшие Россию граждане уже не вернутся в родную страну. Об этом она заявила в беседе с kp.ru.

Обсуждая тему уехавших россиян, Меньшова заявила, что предвидела массовый отъезд, поскольку она в своё время заинтересовалась эмиграцией 1917 года.

«Поэтому, опираясь на эту информацию, когда мои подружки и знакомые спрашивали: А вот что теперь будет? Они там, а мы здесь, как же так...? Я говорила: Будет так-то», — сказала актриса.

По её словам, во всём происходящем есть закономерность. При этом уехавшие за границу граждане уже вряд ли переедут жить обратно в РФ.

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Некоторые из них возвращаться и не собирались. К примеру, ранее уехавший жить в Соединённые Штаты Андрей Бурковский продал квартиру в Москве на стации метро «Аэропорт» за 80 млн рублей. Таким образом, юморист разорвал все связи с РФ.

Владимир Озеров
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