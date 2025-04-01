Меньшова усомнилась в возвращении уехавших россиян

Российская актриса Юлия Меньшова считает, что покинувшие Россию граждане уже не вернутся в родную страну. Об этом она заявила в беседе с kp.ru.

Обсуждая тему уехавших россиян, Меньшова заявила, что предвидела массовый отъезд, поскольку она в своё время заинтересовалась эмиграцией 1917 года.

«Поэтому, опираясь на эту информацию, когда мои подружки и знакомые спрашивали: А вот что теперь будет? Они там, а мы здесь, как же так...? Я говорила: Будет так-то», — сказала актриса.

По её словам, во всём происходящем есть закономерность. При этом уехавшие за границу граждане уже вряд ли переедут жить обратно в РФ.