Певица Соловей назвала 90% населения абьюзерами

Недавно в Москве состоялась премьера фильма «Последний день рождения», темой которого стали манипуляции в отношениях с близкими людьми. Пятый канал обсудил этот вопрос со звёздными гостями, посетившими первый показ картины.

Гости премьеры о манипуляторах и манипуляциях. Видео © Пятый канал

Певец Илья Гуров считает, что все люди по природе эгоистичны, и каждый хочет для себя лучшей жизни, чем у других людей. Кроме того, газлайтинг в профессиональной деятельности может и вовсе быть полезен. Его коллега по цеху Наталья Соловей присоединилась к мнению о том, что большинство из нас — абьюзеры и манипуляторы, включая родителей или детей. Она утверждает, что лучшим наказанием станет игнорирование провокаций.

Актриса Анна Ещенко призналась, что иногда ей приходится манипулировать собственными детьми в воспитательных целях. Она подметила, что так делали и наши родители, запрещая выходить гулять, пока посуда не вымыта.

Шоумен Степан Меньшиков не считает манипуляцию обязательно чем-то зверски злым. По его мнению, она должна приносить удовольствие и пользу.

«Газлайтингом может заниматься и жертва. Если вижу, что человек сильнее — могу прикинуться жертвой и таким образом манипулировать с позиции жертвы», — добавил экс-участник «Дома-2».