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1 апреля, 12:30

Украине напомнили о нарушении «великого договора» с Россией

Fatto Quotidiano: Украина нарушила ключевой договор с Россией в 2008 году

Украине напомнили о нарушении «великого договора» с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Украине напомнили о нарушении «великого договора» с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Итальянская газета Fatto Quotidiano утверждает, что именно Украина первой нарушила достигнутые с Россией соглашения. В статье говорится, что Украина попрала Договор о российско-украинской дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, который был подписан в Киеве 31 мая 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Это соглашение, известное как «великий договор», обязывало обе стороны не использовать свои территории для создания угроз безопасности друг другу.

Автор статьи напоминает о агрессивной политике НАТО, стремящейся включить Польшу в свои ряды. Он отмечает, что Борис Ельцин, осознавая эти действия, предпринял усилия, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО.

Также в тексте подчёркивается, что Украина фактически нарушила этот договор 4 апреля 2008 года, когда на саммите НАТО в Бухаресте было объявлено о возможности её вступления в альянс. Автор добавляет, что военные учения Североатлантического альянса на украинской территории также рассматриваются как недружественный шаг, который идёт вразрез с ранее достигнутыми договорённостями между Украиной и Россией.

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Между тем американский президент Дональд Трамп в резкой форме высказался о перспективах украинского членства в НАТО. Он заявил, что Владимир Зеленский прекрасно осознаёт невозможность реализации этих планов.

Оксана Попова
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