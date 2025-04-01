Путин запросил у Белоусова доклад по мораторию на удары по энергообъектам
Во вторник, 1 апреля, проходит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В ходе беседы президент России Владимир Путин предложил обсудить дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой.
Путин начал Совбез с обсуждения исполнения договорённости между Россией и Украиной. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Прежде, чем мы приступим к обсуждению, я хотел бы задать вопрос Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договорённости, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной», — сказал глава государства.
Российский лидер запросил доклад у главы Минобороны РФ по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам. Далее совещание продолжилось в закрытом режиме.
Напомним, что Вооружённые силы Украины дважды за сутки ударили по инфраструктуре России на фоне «перемирия». 31 марта Киев атаковал электроподстанцию Запорожской области. Дрон не менее 4 раз сбросил боеприпасы, в результате без света остались жители двух населённых пунктов Токмаковского района. Также вражеский БПЛА ударил по комплектной трансформаторной подстанции в Смородино Белгородской области. Более 1200 потребителей остались без света.
Life.ru