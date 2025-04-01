Путин запросил у Белоусова доклад по мораторию на удары по энергообъектам

Во вторник, 1 апреля, проходит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В ходе беседы президент России Владимир Путин предложил обсудить дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой.

Путин начал Совбез с обсуждения исполнения договорённости между Россией и Украиной. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Прежде, чем мы приступим к обсуждению, я хотел бы задать вопрос Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договорённости, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной», — сказал глава государства.

Российский лидер запросил доклад у главы Минобороны РФ по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам. Далее совещание продолжилось в закрытом режиме.