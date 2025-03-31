МО: Удары по объектам энергетики РФ говорят о недоговороспособности Киева
Удары по объектам энергетики РФ говорят о недоговороспособности Киева . Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Минобороны России отметили, что регулярные атаки ВСУ на энергетические объекты страны указывают на отсутствие готовности киевского режима к диалогу и выполнению обязательств по урегулированию конфликта.
«Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ на энергообъекты России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине», — указали в российском оборонном ведомстве.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили об очередных ударах Киева по российской инфраструктуре, которые были осуществлены на фоне сообщений о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. На этот раз под удар попали два энергообъекта в Брянской области.