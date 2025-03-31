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Регион
31 марта, 09:55

МО: Удары по объектам энергетики РФ говорят о недоговороспособности Киева

Удары по объектам энергетики РФ говорят о недоговороспособности Киева . Обложка © Life.ru / Шедеврум

Удары по объектам энергетики РФ говорят о недоговороспособности Киева . Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Минобороны России отметили, что регулярные атаки ВСУ на энергетические объекты страны указывают на отсутствие готовности киевского режима к диалогу и выполнению обязательств по урегулированию конфликта.

«Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ на энергообъекты России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине», — указали в российском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили об очередных ударах Киева по российской инфраструктуре, которые были осуществлены на фоне сообщений о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. На этот раз под удар попали два энергообъекта в Брянской области.

ВСУ атаковали ещё один российский энергообъект
ВСУ атаковали ещё один российский энергообъект
Оксана Попова
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