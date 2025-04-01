Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 12:53

Раскрыты детали гибели челябинского депутата Избрехта

Депутат Челябинского заксобрания Павел Избрехт погиб от выстрела в голову

Депутат Челябинского заксобрания Павел Избрехт. Обложка © VK / Павел Избрехт

Депутат Челябинского заксобрания Павел Избрехт. Обложка © VK / Павел Избрехт

Депутат Павел Избрехт погиб в результате случайного выстрела в голову. Инцидент произошел во время его визита в стрелковый клуб «Царская охота» в селе Долгодеревенское, куда он отправился после обеда, уточнил канал Ural Mash.

По предварительной информации, Избрехт решил проверить, заряжено ли его ружьё, и, к сожалению, направил его на себя. Ранение оказалось смертельным, оставив коллег и знакомых в глубоком шоке. Этот клуб, известный своим высоким статусом, часто становится местом встреч прокуроров, представителей силовых структур, депутатов и бизнесменов.

Известный музыкальный педагог оказалась погибшей при падении авто с паркинга в Москве
Известный музыкальный педагог оказалась погибшей при падении авто с паркинга в Москве

Напомним, депутат Челябинского заксобрания Павел Избрехт трагически ушел из жизни в результате несчастного случая в стрелковом клубе. Во время перезарядки своего ружья он случайно выстрелил в себя.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar