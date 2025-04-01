Раскрыты детали гибели челябинского депутата Избрехта
Депутат Челябинского заксобрания Павел Избрехт погиб от выстрела в голову
Депутат Челябинского заксобрания Павел Избрехт. Обложка © VK / Павел Избрехт
Депутат Павел Избрехт погиб в результате случайного выстрела в голову. Инцидент произошел во время его визита в стрелковый клуб «Царская охота» в селе Долгодеревенское, куда он отправился после обеда, уточнил канал Ural Mash.
По предварительной информации, Избрехт решил проверить, заряжено ли его ружьё, и, к сожалению, направил его на себя. Ранение оказалось смертельным, оставив коллег и знакомых в глубоком шоке. Этот клуб, известный своим высоким статусом, часто становится местом встреч прокуроров, представителей силовых структур, депутатов и бизнесменов.
Напомним, депутат Челябинского заксобрания Павел Избрехт трагически ушел из жизни в результате несчастного случая в стрелковом клубе. Во время перезарядки своего ружья он случайно выстрелил в себя.