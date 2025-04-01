Раскрыты детали гибели челябинского депутата Избрехта

Депутат Павел Избрехт погиб в результате случайного выстрела в голову. Инцидент произошел во время его визита в стрелковый клуб «Царская охота» в селе Долгодеревенское, куда он отправился после обеда, уточнил канал Ural Mash.

По предварительной информации, Избрехт решил проверить, заряжено ли его ружьё, и, к сожалению, направил его на себя. Ранение оказалось смертельным, оставив коллег и знакомых в глубоком шоке. Этот клуб, известный своим высоким статусом, часто становится местом встреч прокуроров, представителей силовых структур, депутатов и бизнесменов.