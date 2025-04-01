Известный музыкальный педагог оказалась погибшей при падении авто с паркинга в Москве

В результате падения автомобиля с многоуровневой парковки в Москве погибла музыкальный педагог Наталия Бойцова — руководительница отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академия музыки им. Гнесиных. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Бойцова работала в училище свыше 40 лет, а с 1996 года руководила отделом «Теория музыки». Под её руководством в Гнесинке появились многочисленные театральные проекты с музеями Лермонтова и Скрябина.

На парковке не понимают, как женщина могла выпасть.

«Там два пласта металла и бетонный бордюр высотой 30 сантиметров. Наверное она включила на машине режим «Драйв», сильно нажала педаль газа, и машина резко поехала», — предположил охранник стоянки.

На сайте музучилища Бойцову назвали человеком, искренне преданным своей профессии. Там отметили, что она обладала широчайшим кругозором и невероятной работоспособностью.

«Наталия Валентиновна была востребованным автором статей, учебников по музыкально-теоретическим дисциплинам. Она с удовольствием делилась опытом и знаниями с коллегами и всеми интересующимися, была другом и наставником», — говорится в некрологе.