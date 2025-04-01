Известный музыкальный педагог оказалась погибшей при падении авто с паркинга в Москве
Погибшей при падении авто с паркинга в Москве оказалась преподаватель Гнесинки
Наталия Бойцова. Обложка © gnesin-academy.ru
В результате падения автомобиля с многоуровневой парковки в Москве погибла музыкальный педагог Наталия Бойцова — руководительница отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академия музыки им. Гнесиных. Об этом сообщает сайт MK.ru.
Бойцова работала в училище свыше 40 лет, а с 1996 года руководила отделом «Теория музыки». Под её руководством в Гнесинке появились многочисленные театральные проекты с музеями Лермонтова и Скрябина.
На парковке не понимают, как женщина могла выпасть.
«Там два пласта металла и бетонный бордюр высотой 30 сантиметров. Наверное она включила на машине режим «Драйв», сильно нажала педаль газа, и машина резко поехала», — предположил охранник стоянки.
На сайте музучилища Бойцову назвали человеком, искренне преданным своей профессии. Там отметили, что она обладала широчайшим кругозором и невероятной работоспособностью.
«Наталия Валентиновна была востребованным автором статей, учебников по музыкально-теоретическим дисциплинам. Она с удовольствием делилась опытом и знаниями с коллегами и всеми интересующимися, была другом и наставником», — говорится в некрологе.
Напомним, что ЧП произошло 31 марта на Крылатской улице. За рулём иномарки находилась 69-летняя женщина, как выяснилось, музыкальный педагог Наталия Бойцова, она погибла. Предварительно, она перепутала педали. После падения автомобиль загорелся.