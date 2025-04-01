В Киргизии предложили называть грецкий орех «кыргызским»

Глава киргизского ГКНБ Камчибек Ташиев выступил с инициативой переименовать грецкий орех, предложив называть его «киргизским». Об этом он сообщил во время мероприятия по посадке деревьев в Джалал-Абадской области.

«Нигде в мире нет такой большой территории ореховых лесов. Мы живём в таком уникальном месте. По миру орех распространился из Кыргызстана, и потом его стали называть и грецким, и турецким, и испанским, и венгерским. Но на самом деле орех распространился из Кыргызстана. Поэтому мы должны назвать его кыргызским, а не грецким», — сказал Ташиев.

Как передаёт Sputnik Кыргызстан, по инициативе Ташиева в южной Джалал-Абадской области стартовал масштабный проект по озеленению: на площади в 100 гектаров высаживают 40 тысяч молодых деревьев. В посадках участвуют саженцы семи различных пород, включая грецкий орех, фисташку, миндаль, яблоню, сосну, абрикос, а также хвойные и лиственные деревья.