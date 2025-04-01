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Регион
1 апреля, 13:01

В Киргизии предложили называть грецкий орех «кыргызским»

Глава КНБ Киргизии Ташиев: Грецкий орех должен называться кыргызским

Глава киргизского ГКНБ Камчибек Ташиев выступил с инициативой переименовать грецкий орех, предложив называть его «киргизским». Об этом он сообщил во время мероприятия по посадке деревьев в Джалал-Абадской области.

«Нигде в мире нет такой большой территории ореховых лесов. Мы живём в таком уникальном месте. По миру орех распространился из Кыргызстана, и потом его стали называть и грецким, и турецким, и испанским, и венгерским. Но на самом деле орех распространился из Кыргызстана. Поэтому мы должны назвать его кыргызским, а не грецким», — сказал Ташиев.

Как передаёт Sputnik Кыргызстан, по инициативе Ташиева в южной Джалал-Абадской области стартовал масштабный проект по озеленению: на площади в 100 гектаров высаживают 40 тысяч молодых деревьев. В посадках участвуют саженцы семи различных пород, включая грецкий орех, фисташку, миндаль, яблоню, сосну, абрикос, а также хвойные и лиственные деревья.

А ранее сообщалось, что главы Таджикистана, Узбекистана и Киргизии подписали договор о стыке трёх границ. Эта точка расположена в Ферганской долине, на границе Согдийской области Таджикистана, Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Киргизии.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Klymenko Mariia

Наталья Демьянова
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