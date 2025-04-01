Биолог объяснила, как определить здоровье кошки всего по одной детали

Нос здоровой кошки — влажный и прохладный, без каких-либо трещин, язв и шелушения. Если эти параметры меняются, следует насторожиться. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

Кошачий нос должен быть влажным и прохладным. У здоровой кошки из носа ничего не течёт. Это показывает, что температура вашего питомца в норме, а сам он находится в добром здравии. Если после активных игрищ или сна нос потеплел или стал сухим, не стоит сразу бить тревогу. Если животное действительно в порядке, то нос быстро вернётся в исходное состояние.

Следует обратиться к ветеринару, если нос вашей кошки сухой или горячий. Цвет кошачьего носа должен быть бело-розовым, а бледный или синеватый оттенок говорит об анемии.