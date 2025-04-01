Биолог объяснила, как определить здоровье кошки всего по одной детали
Эксперт Татаренко: Кошачий нос должен быть влажным и прохладным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zossia
Нос здоровой кошки — влажный и прохладный, без каких-либо трещин, язв и шелушения. Если эти параметры меняются, следует насторожиться. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.
Кошачий нос должен быть влажным и прохладным. У здоровой кошки из носа ничего не течёт. Это показывает, что температура вашего питомца в норме, а сам он находится в добром здравии. Если после активных игрищ или сна нос потеплел или стал сухим, не стоит сразу бить тревогу. Если животное действительно в порядке, то нос быстро вернётся в исходное состояние.
Следует обратиться к ветеринару, если нос вашей кошки сухой или горячий. Цвет кошачьего носа должен быть бело-розовым, а бледный или синеватый оттенок говорит об анемии.
Ранее учёные рассказали, как по поведению кошки можно понять, что вы сильно нравитесь ей. Хвостатый использует специальные кошачьи жесты, которыми он проявляет те или иные чувства к вам. К примеру, медленное моргание — это доверительная улыбка.