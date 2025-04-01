Вучич объявил о формировании военного альянса с одной европейской страной

Сербский лидер Александр Вучич анонсировал расширение в 2025 году стратегического сотрудничества Сербии и Венгрии в оборонной области. По его словам, страны проведут максимальное количество совместных мероприятий, что приблизит создание военного альянса официального Белграда и Будапешта.

«Стратегическое сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере обороны – один из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Из всех стран региона Сербия по числу и значимости совместных мероприятий наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны имеет с Венгрией», — указал Вучич после встречи с главой МО Венгрии Кристофом Салаи-Бобровнички.

Президент Сербии назвал ключевые элементы двусторонних отношений. В их числе — военное сотрудничество через реализацию общих и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений. Политик объяснил, что оборонные ведомства Сербии и Венгрии запланировали 79 совместных мероприятий, в том числе манёвров. Вучич напомнил, что в 2023 году таких событий было всего 48.

«И этот договор о совместной деятельности будет иметь продолжение в дальнейшем приближении к созданию военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии. Конечно, это вопрос зависит от венгерской стороны, венгерского и сербского парламентов», — подытожил президент Сербии.