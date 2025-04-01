Дуров за полчаса заработал почти ₽100 млн на первоапрельских кирпичах в Telegram

Мессенджер Telegram выпустил ограниченное количество подарков в форме кирпича в 1 апреля. Всего за полчаса было распродано семь тысяч первоапрельских презентов.

Уникальный подарок в Telegram, приуроченный ко Дню смеха. Фото © Telegram

Высокая стоимость «первоапрельского кирпича» ничуть не смутила юзеров. Обладателям смартфонов на базе Android оригинальный подарок обошёлся в 8 299 рублей, а пользователям IOS — 13 690 рублей (стоимость 100 звезд — 180 рублей. — Прим. Life.ru). Таким образом, менее чем за час Telegram заработал от 58 до 95,8 млн рублей. Это примерная сумма, так как стоимость звёзд может отличаться в зависимости от платформы и региона.

Обладатели недешёвого подарка могут закрепить его в профиле или же позднее перепродать на внутреннем аукционе Telegram.