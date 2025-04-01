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Регион
1 апреля, 13:31

Дуров за полчаса заработал почти ₽100 млн на первоапрельских кирпичах в Telegram

Мессенджер Telegram выпустил ограниченное количество подарков в форме кирпича в 1 апреля. Всего за полчаса было распродано семь тысяч первоапрельских презентов.

Уникальный подарок в Telegram, приуроченный ко Дню смеха. Фото © Telegram

Уникальный подарок в Telegram, приуроченный ко Дню смеха. Фото © Telegram

Высокая стоимость «первоапрельского кирпича» ничуть не смутила юзеров. Обладателям смартфонов на базе Android оригинальный подарок обошёлся в 8 299 рублей, а пользователям IOS — 13 690 рублей (стоимость 100 звезд — 180 рублей. — Прим. Life.ru). Таким образом, менее чем за час Telegram заработал от 58 до 95,8 млн рублей. Это примерная сумма, так как стоимость звёзд может отличаться в зависимости от платформы и региона.

Обладатели недешёвого подарка могут закрепить его в профиле или же позднее перепродать на внутреннем аукционе Telegram.

На новых смартфонах нашли мощный вирус, крадущий аккаунты в Telegram
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В некоторых случаях подарки в Telegram пересылают не только шутки ради. Ранее Life.ru сообщал, что пользователи присылали «ракеты» и «медведей» Владимиру Зеленскому, сопровождая их угрозами о прилёте «Орешника» в комментариях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Мария Любицкая
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