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1 апреля, 13:09

Германия разместит свои войска у границ Белоруссии

Politico: Германия начинает развертывание войск в Литве на постоянной основе

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Германия начала постоянное развертывание бригады численностью 5 тысяч военнослужащих в Литве для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Politico.

45-я бригада под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера будет размещена на военной базе в Руднинкае, расположенном в 30 км к югу от Вильнюса, столицы Литвы.

«Наша основная задача — обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге альянса», — подчеркнул Хубер.

В настоящее время в Литве находятся 150 немецких военнослужащих, и ожидается, что к концу года их число увеличится до 500.

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Напомним, что Берлин объявил о планах по долгосрочному развертыванию войск еще в 2023 году, изменив свою многолетнюю оборонную политику, которая избегала постоянного размещения боевых подразделений за границей. Полное развертывание бригады намечено на 2027 год.

Марина Фещенко
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