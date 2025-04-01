Германия разместит свои войска у границ Белоруссии
Politico: Германия начинает развертывание войск в Литве на постоянной основе
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Германия начала постоянное развертывание бригады численностью 5 тысяч военнослужащих в Литве для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Politico.
45-я бригада под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера будет размещена на военной базе в Руднинкае, расположенном в 30 км к югу от Вильнюса, столицы Литвы.
«Наша основная задача — обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге альянса», — подчеркнул Хубер.
В настоящее время в Литве находятся 150 немецких военнослужащих, и ожидается, что к концу года их число увеличится до 500.
Напомним, что Берлин объявил о планах по долгосрочному развертыванию войск еще в 2023 году, изменив свою многолетнюю оборонную политику, которая избегала постоянного размещения боевых подразделений за границей. Полное развертывание бригады намечено на 2027 год.