Германия разместит свои войска у границ Белоруссии

Германия начала постоянное развертывание бригады численностью 5 тысяч военнослужащих в Литве для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Politico.

45-я бригада под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера будет размещена на военной базе в Руднинкае, расположенном в 30 км к югу от Вильнюса, столицы Литвы.

«Наша основная задача — обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге альянса», — подчеркнул Хубер.

В настоящее время в Литве находятся 150 немецких военнослужащих, и ожидается, что к концу года их число увеличится до 500.