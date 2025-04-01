Медведев выложил первоапрельский комикс с Зеленским и фон дер Ляйен с лицом Гитлера

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X комикс, подписав его «европейские элиты выбирают смерть». На картинке изображены Владимир Зеленский и смесь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Адольфа Гитлера.

Комикс про фон дер Ляйен и Зеленского. Фото © X / Дмитрий Медведев

В комиксе Зеленский спрашивает у собеседника «Вы больше меня не любите?», на что получает ответ «Нет, мы снова полюбили народ ЕС!». Через паузу фон дер Ляйен-Гитлер дополняет «Всего лишь шутка!» Мы любим только тебя!» Счастливого Дня дурака!».