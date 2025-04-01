Медведев выложил первоапрельский комикс с Зеленским и фон дер Ляйен с лицом Гитлера
Медведев опубликовал комикс о любви фон дер Ляйен и ЕС к Зеленскому
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X комикс, подписав его «европейские элиты выбирают смерть». На картинке изображены Владимир Зеленский и смесь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Адольфа Гитлера.
Комикс про фон дер Ляйен и Зеленского. Фото © X / Дмитрий Медведев
В комиксе Зеленский спрашивает у собеседника «Вы больше меня не любите?», на что получает ответ «Нет, мы снова полюбили народ ЕС!». Через паузу фон дер Ляйен-Гитлер дополняет «Всего лишь шутка!» Мы любим только тебя!» Счастливого Дня дурака!».
Фон дер Ляйен с компаний активно тратит деньги европейских налогоплательщиков для удовлетворения нужд Зеленского и его приспешников. Так, в конце февраля она анонсировала транш для Киева на сумму 3,5 миллиарда рублей. А в начале марта глава ЕК призвала сделать из Украины «стального дикобраза».
Life.ru