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1 апреля, 13:31

Медведев выложил первоапрельский комикс с Зеленским и фон дер Ляйен с лицом Гитлера

Медведев опубликовал комикс о любви фон дер Ляйен и ЕС к Зеленскому

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X комикс, подписав его «европейские элиты выбирают смерть». На картинке изображены Владимир Зеленский и смесь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Адольфа Гитлера.

Комикс про фон дер Ляйен и Зеленского. Фото © X / Дмитрий Медведев

Комикс про фон дер Ляйен и Зеленского. Фото © X / Дмитрий Медведев

В комиксе Зеленский спрашивает у собеседника «Вы больше меня не любите?», на что получает ответ «Нет, мы снова полюбили народ ЕС!». Через паузу фон дер Ляйен-Гитлер дополняет «Всего лишь шутка!» Мы любим только тебя!» Счастливого Дня дурака!».

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Фон дер Ляйен с компаний активно тратит деньги европейских налогоплательщиков для удовлетворения нужд Зеленского и его приспешников. Так, в конце февраля она анонсировала транш для Киева на сумму 3,5 миллиарда рублей. А в начале марта глава ЕК призвала сделать из Украины «стального дикобраза».

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Life.ru

Никита Никонов
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