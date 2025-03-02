Фон дер Ляйен призвала сделать из Украины «стального дикобраза»

Украина должна стать «стальным дикобразом», защищённым от любых внешних посягательств на свой суверенитет. Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обсуждая необходимость усиления обороноспособности Европы.

«Европейцам необходимо работать над тем, чтобы «превратить Украину в стального дикобраза, не перевариваемого потенциальными захватчиками», — цитирует политика The Guardian.

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Это заявление председатель ЕК сделала по итогам европейского саммита в Лондоне, где рассматривались шаги по укреплению позиций Украины. Также фон дер Ляйен призвала срочно перевооружить Европу.