«Кошмар, женщине ногу оторвало»: Первые минуты после атаки ВСУ на автобус в Горловке попали на видео

Первые минуты после атаки ВСУ на автобус в центре Горловки в ДНР попали на видео. Жуткие кадры публикует Mash на Донбассе.

Кадры последствий обстрела ВСУ по центру Горловки. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

«Какой кошмар, оторвало ногу женщине... <...> Попадание в автобус, люди ехали на работу», — испуганно комментирует очевидица обстановку в центре города после обстрела.

На видео запечатлена женщина, получившая тяжёлое ранение: в результате взрыва ей оторвало ногу. Мужчина, находящийся рядом, сообщает о сильном кровотечении у пострадавшей, но медики ещё не прибыли. Кроме того, на земле видны тела нескольких погибших женщин.