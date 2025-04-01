«Кошмар, женщине ногу оторвало»: Первые минуты после атаки ВСУ на автобус в Горловке попали на видео
Первые минуты после атаки ВСУ на автобус в центре Горловки попали на видео
Первые минуты после атаки ВСУ на автобус в центре Горловки в ДНР попали на видео. Жуткие кадры публикует Mash на Донбассе.
Кадры последствий обстрела ВСУ по центру Горловки. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
«Какой кошмар, оторвало ногу женщине... <...> Попадание в автобус, люди ехали на работу», — испуганно комментирует очевидица обстановку в центре города после обстрела.
На видео запечатлена женщина, получившая тяжёлое ранение: в результате взрыва ей оторвало ногу. Мужчина, находящийся рядом, сообщает о сильном кровотечении у пострадавшей, но медики ещё не прибыли. Кроме того, на земле видны тела нескольких погибших женщин.
Напомним, утром 1 апреля сообщалось, что ВСУ нанесли удар по автобусу с людьми в Горловке. Инцидент произошёл на площади Победы.
Telegram / Mash на Донбассе