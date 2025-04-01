Стало известно, сколько компаний в России могут отказать в работе из-за знака зодиака

Подавляющее большинство работодателей в России (89%) не обращает внимание на знак зодиака соискателя. Об этом говорится в результатах исследования, которые публикует RT.

При этом лишь 7% учитывают астрологические моменты. 4% прибегают к знаку зодиака при собеседовании на некоторые позиции. Год назад показатели составили 10% и 9% соответственно.

В тех компаниях, где в HR-департаментах читают гороскопы, 68% учитывают астрологические данные при собеседовании руководящих сотрудников. Также опрос показал, что 59% считают полезным указание знака зодиака в резюме, а 41% придерживается обратного мнения.

В опросе приняло участие свыше 350 компаний из всех регионов РФ.