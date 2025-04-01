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Регион
1 апреля, 13:43

Стало известно, сколько компаний в России могут отказать в работе из-за знака зодиака

RT: В России 89% компаний не обращает внимание на знак зодиака соискателя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Подавляющее большинство работодателей в России (89%) не обращает внимание на знак зодиака соискателя. Об этом говорится в результатах исследования, которые публикует RT.

При этом лишь 7% учитывают астрологические моменты. 4% прибегают к знаку зодиака при собеседовании на некоторые позиции. Год назад показатели составили 10% и 9% соответственно.

В тех компаниях, где в HR-департаментах читают гороскопы, 68% учитывают астрологические данные при собеседовании руководящих сотрудников. Также опрос показал, что 59% считают полезным указание знака зодиака в резюме, а 41% придерживается обратного мнения.

В опросе приняло участие свыше 350 компаний из всех регионов РФ.

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Никита Никонов
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