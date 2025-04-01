Путин отчитался о доходах и расходах за прошлый год
Песков заявил, что Путин подал декларацию о доходах и расходах за 2024 год
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В Кремле сообщили о предоставлении деклараций о доходах и расходах за 2024 год президентом России Владимиром Путиным и всеми сотрудниками его администрации. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Все подали декларации в установленные сроки. И президент тоже», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Согласно законодательству, чиновники высокого ранга должны ежегодно, до 1 апреля, отчитываться о своих доходах, а также о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей. Однако, с 2023 года эти данные не публикуются для всеобщего ознакомления.
Напомним, что в 2023 году законодатели поддержали поправку, согласно которой информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться без персональных данных. В Кремле объяснили это «спецификой СВО».