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Регион
1 апреля, 14:10

Путин отчитался о доходах и расходах за прошлый год

Песков заявил, что Путин подал декларацию о доходах и расходах за 2024 год

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В Кремле сообщили о предоставлении деклараций о доходах и расходах за 2024 год президентом России Владимиром Путиным и всеми сотрудниками его администрации. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все подали декларации в установленные сроки. И президент тоже», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Согласно законодательству, чиновники высокого ранга должны ежегодно, до 1 апреля, отчитываться о своих доходах, а также о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей. Однако, с 2023 года эти данные не публикуются для всеобщего ознакомления.

Песков пролил свет на вопрос о публикации деклараций о доходах чиновников
Песков пролил свет на вопрос о публикации деклараций о доходах чиновников

Напомним, что в 2023 году законодатели поддержали поправку, согласно которой информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться без персональных данных. В Кремле объяснили это «спецификой СВО».

Александр Юнашев
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