Путин отчитался о доходах и расходах за прошлый год

В Кремле сообщили о предоставлении деклараций о доходах и расходах за 2024 год президентом России Владимиром Путиным и всеми сотрудниками его администрации. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все подали декларации в установленные сроки. И президент тоже», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Согласно законодательству, чиновники высокого ранга должны ежегодно, до 1 апреля, отчитываться о своих доходах, а также о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей. Однако, с 2023 года эти данные не публикуются для всеобщего ознакомления.