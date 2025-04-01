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Регион
1 апреля, 13:44

Больше нет надобности: Из Рады вынесли кресло премьера Украины

Нардеп Арьев: Из Рады вынесли кресло премьера Украины Шмыгаля

Денис Шмыгаль. Обложка © ТАСС / АР

Денис Шмыгаль. Обложка © ТАСС / АР

Депутат Владимир Арьев, представляющий партию «Европейская солидарность», сообщил о необычном событии в украинском парламенте. По его словам, из зала заседаний убрали кресло, предназначавшееся для премьер-министра Дениса Шмыгаля. По мнению Арьева, это кресло больше не нужно.

Кресло Шмыгаля покидает Раду. Обложка © «Европейская солидарность»

Кресло Шмыгаля покидает Раду. Обложка © «Европейская солидарность»

«В Раде больше не будет кресла премьер-министра. Его вынесли из-за отсутствия надобности, все равно ничего, по сути, не изменится», — приводит слова парламентария пресс-служба партии.

Арьев также сообщил о намерении демонтировать кресла других министров. Он пояснил, что сегодня это не получилось из-за их надёжного крепления.

А ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что выборы на Украине назначат в мае 2025 года, после чего вся власть перейдёт депутату Рады Руслану Стефанчуку. Он отметил, что также должно быть сформировано правительство национального единства. Туда, по словам блогера, войдут старые и всем известные лица.

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Наталья Демьянова
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