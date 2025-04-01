Больше нет надобности: Из Рады вынесли кресло премьера Украины

Депутат Владимир Арьев, представляющий партию «Европейская солидарность», сообщил о необычном событии в украинском парламенте. По его словам, из зала заседаний убрали кресло, предназначавшееся для премьер-министра Дениса Шмыгаля. По мнению Арьева, это кресло больше не нужно.

Кресло Шмыгаля покидает Раду. Обложка © «Европейская солидарность»

«В Раде больше не будет кресла премьер-министра. Его вынесли из-за отсутствия надобности, все равно ничего, по сути, не изменится», — приводит слова парламентария пресс-служба партии.

Арьев также сообщил о намерении демонтировать кресла других министров. Он пояснил, что сегодня это не получилось из-за их надёжного крепления.