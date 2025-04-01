Больше нет надобности: Из Рады вынесли кресло премьера Украины
Нардеп Арьев: Из Рады вынесли кресло премьера Украины Шмыгаля
Денис Шмыгаль. Обложка © ТАСС / АР
Депутат Владимир Арьев, представляющий партию «Европейская солидарность», сообщил о необычном событии в украинском парламенте. По его словам, из зала заседаний убрали кресло, предназначавшееся для премьер-министра Дениса Шмыгаля. По мнению Арьева, это кресло больше не нужно.
Кресло Шмыгаля покидает Раду. Обложка © «Европейская солидарность»
«В Раде больше не будет кресла премьер-министра. Его вынесли из-за отсутствия надобности, все равно ничего, по сути, не изменится», — приводит слова парламентария пресс-служба партии.
Арьев также сообщил о намерении демонтировать кресла других министров. Он пояснил, что сегодня это не получилось из-за их надёжного крепления.
А ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что выборы на Украине назначат в мае 2025 года, после чего вся власть перейдёт депутату Рады Руслану Стефанчуку. Он отметил, что также должно быть сформировано правительство национального единства. Туда, по словам блогера, войдут старые и всем известные лица.