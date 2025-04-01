В Госдуме в первом чтении одобрили новые правила выборов в России

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, уточняющий избирательное законодательство. Он включает запрет на довыборы депутатов в год перед выборами нового созыва и предоставляет ЦИК РФ право решать, использовать ли бумажные бюллетени на федеральных выборах. Законопроект поддержали 305 депутатов, 89 выступили против.

Одним из ключевых положений является запрет на проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы в год перед основными выборами, что также касается региональных и муниципальных выборов. Исключение будет сделано только в случае досрочного прекращения полномочий.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации была наделена правом решать вопрос о целесообразности применения бумажных бюллетеней на выборах в федеральные органы государственной власти. Аналогичное право также предоставят региональным избирательным комиссиям.

Кроме того, предлагается оставить возможность выбирать депутатов Госдумы только по партийным спискам для граждан РФ, живущих за рубежом. Также партии не смогут принимать пожертвования не только от иностранных агентов, но и от российских юридических лиц, учреждённых иностранными агентами, а также от лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Согласно документу, кандидаты смогут дистанционно открывать, вести и закрывать специальные избирательные счета. Это избавит от необходимости посещения отделений кредитной организации, в том числе находящихся в удалённых и труднодоступных местностях.