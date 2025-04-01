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1 апреля, 14:25

Названы любимые места клещей на теле человека

Эксперт Ковалёв: Клещи любят присасываться к области паха и шеи

Клещи любят присасываться к человеку в области подмышечных впадин, паха, шеи, волосистой части головы, за ушами. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалёв.

«По возвращении домой снимите одежду и тщательно встряхните её. Проведите полный осмотр тела: особенно тщательно осмотрите подмышечные впадины, пах, шею, волосистую часть головы, за ушами — клещи любят присасываться именно в этих местах. Обязательно примите душ: вода смоет не закрепившихся клещей», — приводит его слова RT.

Эксперт посоветовал регулярно косить траву на участке, убирать мусор и листву, обрабатывать домашних животных противоклещевыми препаратами, надевать на природу одежду светлых тонов с длинными рукавами и штанинами, заправлять брюки и рубашку, пользоваться специальными репеллентами и не ходить рядом с высокой травой и кустарниками.

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Shutterstock / FOTODOM / nechaevkon

Никита Никонов
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