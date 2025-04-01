«Тяп-ляп не делайте!»: В Татарстане разработали колонку, говорящую голосом главы республики

В Сети распространяются видео, на которых блогеры Татарстана тестируют колонку «Раис», говорящую голосом главы республики Рустама Минниханова. Соответсвующий ролик опубликовала пресс-секретарь руководителя региона Лилия Галимова.

В Татарстане разработали колонку «Раис», говорящую голосом главы республики. Видео © Telegram / Галимова

«Уже несколько человек пишут о том, что тестируют голосового помощника — колонку «Раис». Не знаю, что это, но идея интересная», — написала она в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что голосовой помощник часто отвечает на вопросы известными высказываниями Минниханова: «Тяп-ляп не делайте!», «Значит, файдасы бар!», «Татарин — не только тот, кто говорит по-татарски». Однако официальной информации о разработке колонки в Татарстане нет.