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Регион
1 апреля, 14:37

«Тяп-ляп не делайте!»: В Татарстане разработали колонку, говорящую голосом главы республики

В Татарстане разработали колонку «Раис», говорящую голосом главы республики

Глава Татарстана Рустам Минниханов. Обложка © Wikipedia / Tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов. Обложка © Wikipedia / Tatarstan.ru

В Сети распространяются видео, на которых блогеры Татарстана тестируют колонку «Раис», говорящую голосом главы республики Рустама Минниханова. Соответсвующий ролик опубликовала пресс-секретарь руководителя региона Лилия Галимова.

В Татарстане разработали колонку «Раис», говорящую голосом главы республики. Видео © Telegram / Галимова

«Уже несколько человек пишут о том, что тестируют голосового помощника — колонку «Раис». Не знаю, что это, но идея интересная», — написала она в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что голосовой помощник часто отвечает на вопросы известными высказываниями Минниханова: «Тяп-ляп не делайте!», «Значит, файдасы бар!», «Татарин — не только тот, кто говорит по-татарски». Однако официальной информации о разработке колонки в Татарстане нет.

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Алена Пенчугина
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