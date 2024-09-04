Голосовой помощник Amazon «Алекса» нашёл очень много причин для того, чтобы американцы на выборах в США голосовали за действующего вице-президента Камалу Харрис. Однако после вопроса о преимуществах избрания бывшего лидера США Дональда Трампа «Алекса» резко отказалась от агитации, пишет The New York Post.

Голосовой помощник Amazon «Алекса» агитирует голосовать за Камалу Харрис на выборах в США. Видео © X / ps_trump

Одна из пользователей соцсетей задала «Алексе» два вопроса. Первый из них был о преимуществах избрания республиканца, а второй — демократа. На вопрос о Трампе голосовой помощник говорить отказался, а вот на второй — дал довольно развёрнутый ответ, разрекламировав Харрис как достойного кандидата.

«Для этого существует множество причин. Главная из которых, возможно, заключается в том, что это сильный кандидат, на счету которого немало достижений. Став первой женщиной вице-президентом, она тем самым сломала гендерный барьер. На протяжении всей своей политической карьеры она демонстрирует приверженность прогрессивным идеалам и помогает самым уязвимым слоям населения», — уверяет «Алекса».