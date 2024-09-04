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4 сентября, 10:40

Умную колонку от Amazon уличили в агитации за Харрис и игноре Трампа

NYP: Умная колонка Amazon Alexa призвала голосовать за Харрис, игнорируя Трампа

Камала Харрис и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Камала Харрис и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Голосовой помощник Amazon «Алекса» нашёл очень много причин для того, чтобы американцы на выборах в США голосовали за действующего вице-президента Камалу Харрис. Однако после вопроса о преимуществах избрания бывшего лидера США Дональда Трампа «Алекса» резко отказалась от агитации, пишет The New York Post.

Голосовой помощник Amazon «Алекса» агитирует голосовать за Камалу Харрис на выборах в США. Видео © X / ps_trump

Одна из пользователей соцсетей задала «Алексе» два вопроса. Первый из них был о преимуществах избрания республиканца, а второй — демократа. На вопрос о Трампе голосовой помощник говорить отказался, а вот на второй — дал довольно развёрнутый ответ, разрекламировав Харрис как достойного кандидата.

«Для этого существует множество причин. Главная из которых, возможно, заключается в том, что это сильный кандидат, на счету которого немало достижений. Став первой женщиной вице-президентом, она тем самым сломала гендерный барьер. На протяжении всей своей политической карьеры она демонстрирует приверженность прогрессивным идеалам и помогает самым уязвимым слоям населения», — уверяет «Алекса».

В команде Трампа отреагировали на появившееся в американских СМИ видео. Представитель бывшего лидера США Стивен Чун отметил в соцсетях, что эта ситуация является «вмешательством в выборы со стороны крупных технологических компаний».

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Напомним, выборы президента США пройдут в начале ноября. Камала Харрис официально стала кандидатом на должность в Белом доме от демократов вместо Джо Байдена. Своим компаньоном на предстоящих выборах она выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца.

Дарья Нарыкова
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