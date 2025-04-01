Зампред Конституционного суда Сергей Маврин умер на 74-м году жизни

На 74-м году жизни скончался заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин. Об этом сообщается на сайте КС.

«1 апреля 2025 года ушел из жизни выдающийся юрист, доктор юридических наук, профессор, автор многочисленных научных работ, прекрасный педагог и замечательный человек Сергей Петрович Маврин», — сообщает пресс-служба суда.

Уроженец Брянска работал в Конституционном суде с 2005 года, более 15 лет занимал пост зампредседателя.

Маврин провёл детство в Кирове, после школы работал учеником слесаря на заводе «Красный инструментальщик». Отслужив в армии, поступил в Ленинградский государственный университет имени А.А.Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ) на специальность «правоведение». Впоследствии он 13 лет был главой кафедры трудового права и охраны труда вуза, а также замдекана юридического факультета.

Кроме того, Маврин был членом экспертного совета Комитета Госдумы по труду и социальной политике. В течение десяти лет представлял Россию в Комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной Организации Труда (МОТ), входящей в ООН. Маврин — звания заслуженный юрист и заслуженный деятель науки России, награждён орденом Почёта и орденом Александра Невского.

«Уход Сергея Петровича – невосполнимая утрата для Конституционного Суда и юридического сообщества. Судьи и сотрудники аппарата Конституционного Суда выражают соболезнования родным и близким Сергея Петровича Маврина и скорбят вместе с ними», — заключили в КС.

Причины смерти юриста не называются, дата и место прощания будут объявлены позже.