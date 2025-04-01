Россия передала Уолтцу список объектов, которые атаковала Украина во время перемирия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал советнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список энергообъектов, которые Украина атаковала во время 30-дневного перемирия. Перечень также был направлен в ООН и ОБСЕ.

«Я направил этот перечень государственному секретарю Соединённых Штатов Марко Рубио, мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они, в общем-то, в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если её можем назвать властью», — сказал Лавров журналистам.

Список огласил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета Безопасности. При этом глава МИД России отметил, что Москва на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Киева.