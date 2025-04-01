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1 апреля, 14:53

Россия передала Уолтцу список объектов, которые атаковала Украина во время перемирия

Лавров: Россия передала Уолтцу список энергообъектов, которые атаковала Украина

Россия передала Уолтцу список объектов, которые атаковала Украина во время перемирия. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Россия передала Уолтцу список объектов, которые атаковала Украина во время перемирия. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал советнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список энергообъектов, которые Украина атаковала во время 30-дневного перемирия. Перечень также был направлен в ООН и ОБСЕ.

«Я направил этот перечень государственному секретарю Соединённых Штатов Марко Рубио, мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они, в общем-то, в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если её можем назвать властью», — сказал Лавров журналистам.

Список огласил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета Безопасности. При этом глава МИД России отметил, что Москва на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Киева.

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Напомним, что ранее российский лидер Владимир Путин запросил у Белоусова доклад по мораторию на удары по энергообъектам на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Оно проходило в закрытом режиме.

Алена Пенчугина
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