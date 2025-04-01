Россия передала Уолтцу список объектов, которые атаковала Украина во время перемирия
Лавров: Россия передала Уолтцу список энергообъектов, которые атаковала Украина
Россия передала Уолтцу список объектов, которые атаковала Украина во время перемирия. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал советнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список энергообъектов, которые Украина атаковала во время 30-дневного перемирия. Перечень также был направлен в ООН и ОБСЕ.
«Я направил этот перечень государственному секретарю Соединённых Штатов Марко Рубио, мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они, в общем-то, в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если её можем назвать властью», — сказал Лавров журналистам.
Список огласил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета Безопасности. При этом глава МИД России отметил, что Москва на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Киева.
Напомним, что ранее российский лидер Владимир Путин запросил у Белоусова доклад по мораторию на удары по энергообъектам на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Оно проходило в закрытом режиме.