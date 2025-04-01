Украина 23 раза нарушила договорённость о прекращении ударов по энергообъектам

В период с 18 по 31 марта украинские боевики 23 раза пытались атаковать объекты российской энергоинфраструктуры. Первые беспилотники ВСУ появились над нефтебазой на Кубани уже 19 марта, подсчитали аналитики РИА «Новости».

Целями киевского режима за этот временной отрезок также становились объекты в Крыму, Саратовской, Курской, Брянской и Белгородской областях. В результате прилётов есть повреждения оборудования станций и энергоснабжающей инфраструктуры.