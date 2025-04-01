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Регион
1 апреля, 03:37

Украина 23 раза нарушила договорённость о прекращении ударов по энергообъектам

В период с 18 по 31 марта украинские боевики 23 раза пытались атаковать объекты российской энергоинфраструктуры. Первые беспилотники ВСУ появились над нефтебазой на Кубани уже 19 марта, подсчитали аналитики РИА «Новости».

Целями киевского режима за этот временной отрезок также становились объекты в Крыму, Саратовской, Курской, Брянской и Белгородской областях. В результате прилётов есть повреждения оборудования станций и энергоснабжающей инфраструктуры.

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Ранее в Госдуме допустили выход России из энергетического перемирия. Это произойдёт, если Соединённые Штаты не заставят Украину придерживаться условий сделки. Напомним, что Москва соблюдает договорённости со дня их заключения.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Антон Голыбин
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